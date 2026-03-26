Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalar yaparak, ''Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella,2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanacak Romanya karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"DUYGUSAL OLARAK DENGELİ OLMALIYIZ"

Mücadelenin önemine ve zorluğuna dikkat çeken Montella, "Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu aktaran Montella, "Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor." sözlerini sarf etti.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Milli Takım, Romanya, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e suç duyurusu Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı

19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:56:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.