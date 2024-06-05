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- Vincenzo Montella: "İlk hedefimiz grubu başarıyla tamamlamak"

BOLOGNA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan özel maçta İtalya'yla golsüz berabere kaldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hayallerinin peşinden giderken böyle bir sakatlık yaşaması hepimizi çok üzdü"

Sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın son durumuyla alakalı bilgiler vererek sözlerine başlayan Montella, "Maalesef çok üzgünüz. Şu an için iyi bir hissiyatımız yok. Bir bilgi alamadık ama sezonun bu noktasında herkesin bir hayali var. O hayallerin peşinden giderken böyle bir sakatlık yaşaması hepimizi çok üzdü" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, bir hazırlık maçına göre sert bir karşılaşma olduğuna da dikkat çekerek, "Aradığımız takım ruhunu sahada yakalama fırsatımız oldu. Maçın sonuna doğru takımlar biraz yorgundu ama genel anlamda dengeli bir maçtı" şeklinde konuştu.

"Dengeli bir maçtı"

İtalya ile rakamsal anlamda dengelerin olduğu bir mücadele oynandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Belki İtalya biraz daha fazla önde gibi gözükse de gol beklentileri 0.67'ydi. Bizde de bu sayı 0.68'di. Onların 11, bizim de 10 tane şutumuz vardı. Dengeli bir maçtı. Aslında daha fazla topa sahipken net işler yapabilirdik. Özellikle öne doğru paslarla, geçiş oyuncularıyla daha fazlasını yapabilirdik. İkinci yarı o yüzden Abdülkadir Ömür'ü tercih ettik. Çünkü o bu oyunu yapabildiğimiz bir futbolcu. Orkun ile de zaman zaman iyi işler yaptık" cümlelerine yer verdi.

"Bu seviyelerde fiziksel yönünüzün çok güçlü olması lazım"

Montella, Avrupa şampiyonası öncesi kadroya son şeklini vermede futbolcuların fiziksel değerlerinin önemli olacağına da vurgu yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "Listeye aldığım bütün futbolcuların en iyi futbolcular olduğunu düşündüğüm için aldım ve hepsinin şampiyonaya katılacağını düşündüğün için aldım. Son karara geldiğinizde fiziksel durumlar çok önemli. Kondisyonel olarak hangisi daha iyiyse, bu seviyelerde fiziksel yönünüzün çok güçlü olması lazım. Bunun kararları değiştirebileceğini söyleyebilirim. İki futbolcumuz da ilk kez A milli formayı giydi. Deneyim kazanmaları için de güzel bir fırsat oldu" şeklinde konuştu.

"Büyük hayaller kurarken küçük küçük adımlarla ilerlemeyi seven bir insanım"

Türkiye'nin, EURO 2024'ün en genç milli takımlarından biri olduğunu hatırlatan 49 yaşındaki teknik direktör, "Avrupa şampiyonasına katılma başarısı gösterdik. 3. Avrupa şampiyonamız. Son iki şampiyonada grubu geçme başarısını yakalayamamıştık. Ben büyük hayallere sahip olan bir insanım. Büyük hayaller kurarken de küçük küçük adımlarla ilerlemeyi seven bir insanım. Öyle bir alışkanlığım var. O yüzden ilk hedefimiz grubu başarıyla tamamlamak ve geçmek" değerlendirmesinde bulundu.

" Kenan Yıldız'ın son kampa göre geliştiğini gördüm"

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın performansı hakkında gelen bir soruya Montella, şu cevabı verdi:

"Tam bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel olarak son kampa göre de geliştiğini de gördüm.18 yaşında bir futbolu olduğunu hatırlatmak fayda var. Hala fazlasıyla gelişebilir. Maçın enstantanelerini yönetmekte gelişebilir. Altını çizmek istediğimde bir konu da, bu kadar fazla tanınmış olmasının dengesini bozmamış olması."