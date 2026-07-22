Vincenzo Montella'nın acı günü - Son Dakika
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Vincenzo Montella'nın acı günü

Vincenzo Montella\'nın acı günü
22.07.2026 09:52
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TFF, ablasını kaybeden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için başsağlığı mesajı yayınladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ablası Caterina Montella’nın vefatıyla sarsıldı. 

MONTELLA'NIN ABLASINDAN ACI HABER

Evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Caterina Montella, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Yaşanan acı kaybın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyonun açıklamasında, Montella ailesinin acısı paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

''A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.''

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella'nın acı günü - Son Dakika

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