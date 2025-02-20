Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetecek - Son Dakika
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Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yönetecek

Süper Lig'deki derbiyi yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic'in kariyeri öne çıkıyor.

20.02.2025 13:46
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic, hakemlik kariyeriyle dikkati çekiyor.

Slovenya'nın Avrupa futboluna sunduğu önemli hakemlerden Vincic, 2024-2025 sezonunda toplamda 20 maç yönetti. Bu maçlardan 14'ü ülkesi dışında yönettiği maçlardan oluşuyor. Vincic, UEFA liglerinde 10, Yunanistan Ligi'nde 2, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde birer maçta düdük çaldı.

Sloven hakemin bu sezon kendi ülkesi dışında yönettiği müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri:

Slavia Prag- Lille: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi:

Arsenal- Paris Saint Germain: 2-0

Barcelona- Bayern Münih: 4-1

Real Madrid- AC Milan: 1-3

Bayer Leverkusen-Inter: 1-0

Monaco-Aston Villa: 1-0

Lille- Feyenoord: 6-1

PSV- Juventus: 3-1

UEFA Uluslar A Ligi:

Almanya- Hollanda: 1-0

İtalya- Fransa: 1-3

Yunanistan Süper Ligi:

PAOK- Panathinaikos: 0-0

Olympiakos-Panathinaikos: 1-1

-Suudi Pro Lig:

Al Ahli- Al Hilal: 1-2

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig:

Shabab Al Ahli- Al Wasl: 3-0

Vincic'in kariyerinde yönettiği önemli karşılaşmalar

Slavko Vincic, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinin yanı sıra dörder yarı final ve çeyrek final olmak üzere toplamda 10 büyük müsabaka yönetti.

Sloven hakemin kariyerinde yönettiği önemli karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:

Porto- Chelsea: 0-2

2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final:

Arsenal- Villarreal: 0-0

2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final:

Belçika-İtalya: 1-2

2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:

Bayern Münih-Villarreal: 1-1

2021-2022 Avrupa Ligi Final:

Frankfurt- Rangers: 6-5

2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final:

Bayer Leverkusen- Roma: 0-0

2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final:

İspanya-İtalya: 2-1

2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:

Borussia Dortmunda- Atletico Madrid: 4-2

-2023-2024 Şampiyonlar Ligi Final:

Borussia Dortmund-Real Madrid: 0-2

-2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final:

İspanya-Fransa: 2-1

Kaynak: AA

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