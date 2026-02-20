Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği tarihi karşılaşmanın ardından bir köy öğretmeninin yaptığı anons sosyal medyada gündem oldu.
Karşılaşmada Davinson Sanchez'in attığı golün ardından bir köy öğretmeni, öğrencilerine anons etti. O anlarda öğrencilerin yaşadığı sevinç ve heyecan kameralara yansıdı.
Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolun farklı şehir ve köylerde yarattığı coşku bir kez daha gözler önüne serildi.
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
