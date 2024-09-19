Visça'ya 2 Maç Men Cezası - Son Dakika
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Spor

Visça'ya 2 Maç Men Cezası

PFDK, Trabzonspor'un Edin Visça'sına Beşiktaş maçındaki kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

19.09.2024 22:14
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor- Beşiktaş maçında kırmızı kart gören bordo-mavili futbolcu Edin Visça'ya 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.09.2024 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1 - Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 14.09.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 40 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2 - Galatasaray'ın, 14.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106-206, güney tribün 119-120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3 - Samsunspor'un, 14.09.2024 tarihinde oynanan Samsunspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney üst tribün 204 ve 205 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4 - Bodrum FK'nın, 14.09.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün E ve D numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bodrum FK sporcusu Alfredo Kulembe Ribeiro'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

5 - RAMS Başakşehir sporcusu Dimitrios Pelkas'ın, 14.09.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK - RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

6 - Trabzonspor'un, 15.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün J-I, güney kale arkası alt tribün J-I, doğu alt tribün J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Edin Visça'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

7 - Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, 15.09.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka öncesinde akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

8 - Fenerbahçe'nin, 15.09.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G VE F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9 - Antalyaspor'un, 16.09.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt kat tribün kuzey alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Antalyaspor idarecisi Levent Ördel'in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor görevlisi Ahmet Karaağaç'ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

10 - Adana Demirspor'un, 16.09.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, teknik sorumlusunun müsabaka sonrası yapılan flaş röportaja katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5. ve 8/8. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor teknik sorumlusunun basın toplantısına katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 9/7. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Visça'ya 2 Maç Men Cezası - Son Dakika

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