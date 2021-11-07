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Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum - Son Dakika

Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum

07.11.2021 23:11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Kayserispor beraberliği sonrası basın toplantısında istifa sorusunu yanıtladı: "Rakipler de kaybedecek" diyen Portekizli hoca, "Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu" ifadelerini kullandı.

4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Portekizli hoca, istifa etmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

"AYNI HIRSLA DEVAM EDİYORUM"

Vitor Pereira, "Hayır! Ben hala inanıyorum. Çok maç var, rakipler de kaybedecek. Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu" dedi.

"BUNLAR HAYAL KIRIKLIĞINDAN DOLAYI"

Taraftarın tepkisi üzerine gelen soruya Pereira, "Harika bir taraftarımız var. Buraya dönme kararı verirken taraftarın çok önemli bir etkisi oldu. Zaman zaman tepkiler olabiliyor. Bunlar hayal kırıklığından dolayı. Onlar gördüğüm en iyi taraftar grubu" cevabını verdi.

Kayserispor, Fenerbahçe, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum - Son Dakika Spor


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