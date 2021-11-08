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Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları - Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları

08.11.2021 14:16

Sezon başında Fenerbahçe'de göreve başlayan Vitor Pereira'nın garanti ücreti 1,5 milyon euro. Şampiyon olunması durumunda 1, Devler Ligi'ne gidilmesi durumunda 1 milyon euro daha primi var. 2 yıllık kontratı olan hocanın bileti kesilirse 1,5 milyon euro (Yaklaşık 17 milyon lira) tazminat alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında 2 yıllık imza atan Pereira, 1,5 milyon euro garanti ücret alıyor. Ligin şampiyon bitirilmesi halinde 1 milyon euro bonus ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterirse 1 milyon euro daha prim alacak. Ancak bu kriterlerden çok şu an tazminatının ne kadar olduğu tartışılıyor.

Fenerbahçe Vitor Pereira'yı kovarsa ne kadar tazminat ödeyecek? İşte sözleşmenin detayları

1 YILLIK MAAŞI

Vitor Pereira'nın gönderilmesi halinde 1 yıllık kazancının, yani 1,5 milyon euro verileceği aktarıldı. Bugün yönetim kurulu toplantı masasına oturacak.

DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Vitor Pereira ile yola devam edilme ihtimali yüksek. Galatasaray karşılaşması öncesi hoca değişikliği riskli görülüyor. Derbideki sonuç kritik. Takım bir galibiyet alırsa havanın değişeceği inancı var.

1.9 MİLYON EURO

2016 yılında görevine son verilen ve yardımcılarıyla birlikte soluğu FIFA alarak Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon euroluk dava açmıştı. Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulundaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlanmış, Pereira'ya 1.9 milyon euro ödenmesine karar verilmişti.

Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları

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Son Dakika Spor Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları - Son Dakika
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