Fenerbahçe'ye sezon başında 2 yıllık imza atan Pereira, 1,5 milyon euro garanti ücret alıyor. Ligin şampiyon bitirilmesi halinde 1 milyon euro bonus ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterirse 1 milyon euro daha prim alacak. Ancak bu kriterlerden çok şu an tazminatının ne kadar olduğu tartışılıyor.
Vitor Pereira'nın gönderilmesi halinde 1 yıllık kazancının, yani 1,5 milyon euro verileceği aktarıldı. Bugün yönetim kurulu toplantı masasına oturacak.
Vitor Pereira ile yola devam edilme ihtimali yüksek. Galatasaray karşılaşması öncesi hoca değişikliği riskli görülüyor. Derbideki sonuç kritik. Takım bir galibiyet alırsa havanın değişeceği inancı var.
2016 yılında görevine son verilen ve yardımcılarıyla birlikte soluğu FIFA alarak Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon euroluk dava açmıştı. Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulundaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlanmış, Pereira'ya 1.9 milyon euro ödenmesine karar verilmişti.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları - Son Dakika Spor