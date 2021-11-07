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Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu - Son Dakika

Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu

07.11.2021 20:05

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, takımın sistemini değiştirdiğini açıkladı. Sistemin insanlar tarafından çok konuşulduğunu belirten hoca, "Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. 3-5-2'ye geçtik. Ben oyuncularımın performansından memnunum" dedi.

Beşiktaş veGalatasaray'ın kaybettiği haftada Kayserispor'u devirerek puan cetvelinde ezeli rakiplerinin üzerine çıkmak isteyen Fenerbahçe'de sistem değişti. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Vitor Pereira, 3-5-2 sistemine geçtiğini açıkladı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"BİZ HAZIRIZ VE ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUZ"

Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar çok konuşuyordu. Biraz değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bu maçı kazanmaya hazırız. Bir önceki maçta gösterdiğimiz motivasyonu bekliyorum. Böyle olursa taraftar desteğiyle kazanırız. Biz hazırız ve şampiyonluğu çok istiyoruz.

"ÖNDEKİ RAKİPLER PUAN KAYBEDECEKTİR"

Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar olabiliyor. Seyahatler yoruyor. Sakatlıktan dönenler istediğimi fiziksel durumda olamayabiliyor. Şimdi milli arada sakatlıktan dönenlerin fiziksel eksikliklerini kapatmalarını bekleyeceğiz. Tam kadro olunca ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir.

Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu

Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu - Son Dakika Spor


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