Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket! Ayrılık haberiyle düğün bayram yaptı

Hiç kimse beklemiyordu! Erdoğan'ın 8 milyar euroluk müjdesi piyasaları yerinden oynattı

Fenerbahçe taraftarının bu sezon en çok izlemek istediği isinmlerden olan yeni transfer Burak Kapacak, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasıyla rahat bir nefes aldı. Fransa'ya transfer olacakken 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Burak, Pereira'dan bir kez bile forma alamadı.

SESSİZ KALDI

Fenerbahçe için Avrupa hayalini bırakan Burak, suskunluğunu bir 'beğeni' ile yaptı. 22 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin paylaştığı "Vitor Pereira ile yollarımızı ayırdık" açıklamasına kendi hesabından beğeni bıraktı.