Vitor Pereira\'ya 90+7 şoku! Resmen kabusu yaşadı

Premier Lig'in 27. haftasında City Ground'da oynanan karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.
Mac Allister'ın 90. dakikada attığı bir gol ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Arjantinli yıldız uzatma dakikalarında yeniden sahneye çıkarak maçın kaderini belirledi.
Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın başında Premier Lig'deki ilk sınavında mağlubiyet yaşadı. Bu sonucun ardından Nottingham Forest 27 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 45'e yükseltti.
Forest, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile rövanş maçına çıkacak, ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool ise gelecek hafta sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.
