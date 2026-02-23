Vitor Pereira'ya 90+7 şoku! Resmen kabusu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vitor Pereira'ya 90+7 şoku! Resmen kabusu yaşadı

Vitor Pereira\'ya 90+7 şoku! Resmen kabusu yaşadı
23.02.2026 07:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nottingham Forest, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'deki ilk maçında sahasında Liverpool'a son saniyede yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Premier Lig'in 27. haftasında City Ground'da oynanan karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.

Mac Allister'ın 90. dakikada attığı bir gol ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Arjantinli yıldız uzatma dakikalarında yeniden sahneye çıkarak maçın kaderini belirledi.

PEREIRA İLK MAÇINDA KAYBETTİ

Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın başında Premier Lig'deki ilk sınavında mağlubiyet yaşadı. Bu sonucun ardından Nottingham Forest 27 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 45'e yükseltti.

FENERBAHÇE İLE RÖVANŞ MAÇINA ÇIKACAK

Forest, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile rövanş maçına çıkacak, ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool ise gelecek hafta sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'ya 90+7 şoku! Resmen kabusu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

07:22
Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı ’’Sezon başında o olsaydı’’ şampiyonduk diyorlar
Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! ''Sezon başında o olsaydı'' şampiyonduk diyorlar
07:12
Ronaldo’nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
06:57
Sapla saman karıştı Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
05:23
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı’ndan halka kritik çağrı
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
03:11
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 07:56:38. #7.11#
SON DAKİKA: Vitor Pereira'ya 90+7 şoku! Resmen kabusu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.