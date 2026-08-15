Vlahovic: Beşiktaş İçin Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki Sırp futbolcu, Beşiktaş'a transferinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun önemli rol oynadığının altını çizdi.

Fiorentina'dan Juventus'a gittiği dönemde transferinin 2 gün içinde sonuçlandığını ve hastalığı sebebiyle evden çıkmadığı için o dönemde Vincenzo Italiano'yla vedalaşamadığını dile getiren Vlahovic, İtalyan çalıştırıcıyla Beşiktaş'ta buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Transfer döneminde birçok teklif aldığını vurgulayan Dusan Vlahovic, şunları kaydetti:

"Görüştüğüm hiçbir projeden tatmin olmadım. Beşiktaş beni aradı. Öncelikle hocamız beni havaalanındayken aradı. 'İstanbul'a gideceğim. Beşiktaş'la sözleşme imzaladım, istersen sen de gelebilirsin.' dedi. Ben de 'Evet efendim ama kararımı vermek için biraz zamana ihtiyacım olacak, sabırlı olacağım çünkü ne olacağını asla bilemezsiniz.' dedim. Babamla konuştuğumda, ailemle konuştuğumda anladım ki şu anda benim için en iyi tercih burası. Çünkü antrenörü tanıyorum; kulüpten insanların beni buraya getirme arzusu çok fazlaydı. Kulübün bu sezonki hedeflerini başarma hırsı çok önemli. Taraftarlar inanılmaz, Türkiye'nin genelinde de insanlar çok iyi. Sonuç olarak karar vermem iki ya da üç günümü aldı. Ama bu kararı verdiğimde doğru kararı verdiğimden emindim ve bu en önemlisiydi. Bu yüzden zor olmadı çünkü taraftarları gördüm. Başkanımızın, asbaşkanımızın, teknik ekibin, hocamızın, beni ne kadar çok istediklerini gördüm. Bu yüzden benim için çok da zor bir karar olmadı."

Beşiktaş forması altında elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Vlahovic, şunları dile getirdi:

"Buraya neden geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bunu sahada göstermeye çalışacağım. Umarım çok gol atarım ve şampiyonluklar kazanırız. Sahada konuşmaya çalışacağım. Havaalanında ve stadyumda bana hissettirdikleri duygular için taraftarlara minnettarım. Çılgın bir taraftarımız var. Gerçekten çok minnettarım. Onlara milyarlarca kez teşekkür ederim. Üzerinde benim ismimin yazılı olduğu bir formayı görmek ya da taraftarın benim adımı söylediğini duymak inanılmaz bir duygu. Bu yüzden her zaman onlarla fotoğraf çektirmek için veya onlara bir imza vermek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü onları ne kadar mutlu ettiğimin farkındayım. Eskiden ben de o taraftaydım, şimdi ise diğer taraftayım."