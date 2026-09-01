Vlahovic\'ten Hat-trick ve Fenerbahçe Derbisi Vurgusu

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, hat-trick yaptığı ve siyah-beyazlı takımın Çorum FK'yı 6-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, en önemli şeyin 3 puanı almak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yapan Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusan Vlahovic, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için takıma teşekkür ederek sözlerine başlayan Vlahovic, "Bugün takımımız harikaydı. Çok iyi oynadık ama en önemlisi bugün 3 puanı kazanmaktı. Önümüzdeki hafta pazar günü oynayacağımız derbiye pozitif bir mentaliteyle gidiyoruz. Son iki maç mağlubiyetten sonra zordu. Bu durumdan dolayı asla mutlu değildik. Biz her maç galip gelmek, her maçı kazanmak, iyi oynamak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Benim şahsi performansım da takım olmadan asla olmazdı. Onlar da bana çok fazla şey kattılar. Ben Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Penaltıda o topu bana vermemiş olsaydı belki de hat-trick'i yapamazdım. Ama yine tekrar söylemek istiyorum; en önemlisi bugün galip gelmekti. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi harikaydılar. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.

"Taraftarımız bize büyük enerji, büyük güç veriyor"

Siyah-beyazlı taraftarların kendilerine güç verdiğinin altını çizen Sırp oyuncu, "Taraftarımız bize büyük enerji, büyük güç veriyor. Bizi her zaman destekliyorlar. Üçüncü golden sonra tribünlere tırmandım, taraftarın oraya çıkmamam gerektiğini de bilmiyordum. Bu durumdan dolayı da bir sarı kart gördüm. Ama ben yine de bu hareketi yaptığımdan dolayı mutluyum çünkü taraftarın beni karşılaması, bana gösterdiği sevgi ve takımımıza gösterdikleri destek inanılmaz güzel. Taraftarımızın önünde oynamak da her zaman özeldir. Bu sene önemli şeyleri başarmak istiyoruz hep beraber" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız"

Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi ile ilgili, "Bugünkü maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız. Dinleneceğiz, rejenerasyon yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin. Çok güçlü bir takım, çok iyi oyuncuları var. Türkiye'de deplasman maçları zaten asla kolay değil. Benim de ilk derbim olacak. Bu anlamda heyecanlıyım. Neyi yapmak istediğimizi biliyoruz, yapmak istediğimiz şeyi biliyoruz. Dediğim gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve aslında herkesi yenmek istiyoruz, tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Kendi adıma da hem heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzde hazırlanacağımız bir komple hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacaktır" dedi.

"Hocamızın bizi hiç durmamaya zorlayan bir yapısı var"

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun mentalitesi hakkında konuşan Vlahovic, "Bizim mentalitemiz bu. Oynamak istediğimiz oyun bu. Hocamız da bunu istiyor bizden, hocamız da bunu bizden talep ediyor. Ki hocamızın mentalitesi de aynı şekilde, bu şekilde. Bizi hiç durmamaya zorlayan bir yapısı var hocamızın. Bu her zaman tabii ki de mümkün olmayacaktır ama biz bu şekilde olmak istiyoruz ve bu şekilde oynamak istiyoruz. Elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.