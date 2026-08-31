Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı - Son Dakika
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Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı

Vlahovic\'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe\'de şov yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlıların Sırp golcüsü Dusan Vlahovic mücadeleyi 3 golle tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ligin yeni ekibi Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Taraftarının desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, sahadan 6-2’lik farklı bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı.

VLAHOVIC'TEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Mücadeleye damgasını vuran isim ise Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic oldu. Maç boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşatan golcü oyuncu, kaydettiği 3 golle hat-trick yaparak zaferin mimarı oldu.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı tribünler, harika performansının ardından Vlahovic adına özel tezahüratlar söyleyerek yıldız futbolcuyu bağrına bastı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi ligdeki yükselişini sürdürdü.

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Son Dakika Spor Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı - Son Dakika
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