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Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi: 3 Mardin Gençlikspor: 0 - Son Dakika

Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi: 3 Mardin Gençlikspor: 0

06.02.2022 17:08
Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi: 3 Mardin Gençlikspor: 0

Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde konuk ettiği Mardin Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde konuk ettiği Mardin Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Mardin Gençlikspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi yakından ilgilendiren maçta deplasmanda karşılaştığı 1955 Batman Belediye'ye 3-0 yenilen mavi-beyazlı ekip, Mardin Gençlikspor'u evinde 3-0 yenerek moral buldu. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta Elazığ Belediyesi Voleybol'a galibiyeti getiren setler; 25-15, 25-19 ve 25-15 şeklinde konuştu. Elazığ Belediyesi Voleybol bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. - ELAZIĞ

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voleybol, Türkiye, Mardin, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi: 3 Mardin Gençlikspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi: 3 Mardin Gençlikspor: 0 - Son Dakika
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