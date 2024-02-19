Voleybol 2.Lig Yükselme Müsabakaları Sonuçlandı

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Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen Voleybol 2.Lig Yükselme Müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar sonucunda Sakarya Voleybol, Söke Saldoz, Çiftlikköy ve Manavgat Belediye takımları başarılı olarak yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Voleybol 2. Lig Yükselme Müsabakalarının sona ermesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Sakarya Voleybol, Söke Saldoz, Çiftlikköy ve Manavgat Belediye takımları, gösterdikleri performansla yarı finale yükselmeye hak kazandılar. Bu takımları tebrik ediyorum. Özellikle sahada sergiledikleri fair-play ruhu ve mücadeleleri izleyen herkesi etkiledi. Önümüzdeki yarı final müsabakalarında da sporcularımıza başarılar diliyor, centilmence mücadele etmelerini temenni ediyorum." - AFYONKARAHİSAR