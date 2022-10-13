Voleybol: 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Voleybol: 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası

13.10.2022 14:11
Voleybol: 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası kura çekimi İtalya'da gerçekleştirilecek.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası kura çekimi İtalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri 16 Kasım Çarşamba günü Napoli kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada 24 ülke mücadele edecek.

Organizasyonun ilk aşaması 4 gruptan oluşacak ve her gurubun maçları ev sahibi ülkelerden birinde yapılacak.

Yarı final ve final karşılaşmaları ise Belçika'da oynanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol: 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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