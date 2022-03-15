Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ'de yapıldı - Son Dakika
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Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ'de yapıldı

15.03.2022 14:10
Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ'de yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Nevşehir Voleybol İl Temsilciliğinin organizesinde 'Voleybol Aday Hakem Kursu' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) başarı ile tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Nevşehir Voleybol İl Temsilciliğinin organizesinde 'Voleybol Aday Hakem Kursu' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) başarı ile tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener tarafından verilen aday hakemlik kursu NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleşti.

3 gün süren kursa toplamda 62 kişi aday hakem olabilmek için katılım gösterirken, ilerleyen dönemlerde farklı spor branşlarında hakemlik kurslarının açılacağı belirtildi. - NEVŞEHİR

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Nevşehir, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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