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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.11.2021 19:59
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet GülBursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano, Gökhan Gököz, Uğur Güneş, Ekrem Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Burhan Zorluer, Efe Er, Berk Dilmenler)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Lagumdzua, Mcdonnell, da...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano, Gökhan Gököz, Uğur Güneş, Ekrem Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Burhan Zorluer, Efe Er, Berk Dilmenler)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Lagumdzua, Mcdonnell, da Silva, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı, Berktuğ Önce)

Setler: 26-24, 25-22, 18-25, 25-18

Süre: 113 dakika (32, 29, 26, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Arkasspor'u 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ahmet Karataş, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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