Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Cağlar
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Aykut Gedik, Halil İbrahim Yücel, Camejo, Muhammed Ertuğrul)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Metin Toy, Hidalgo, Ahmet Tümer, Oğulcan Yatkın (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Emre Batur, Taha Erden)
Setler: 25-20, 25-23, 25-17
Süre: 93 dakika (28, 36, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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