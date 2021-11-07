Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Garkoroudi, Cafer Kirkit ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Altay Demirci)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Özkan Hayırlı, Fatih Uslu, Uriarte, Emin Gök, Seganov, Divis (Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir)
Setler: 23-25, 22-25, 25-23, 23-25
Süre: 130 dakika (31, 32, 33, 34)
İZMi AXA Sigorta Efeler Ligi 7. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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