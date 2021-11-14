Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mejias, Axyutin, Mehmet Almaz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Enaboifo, Yiğit Yıldız (Yusuf Eken, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur, Kadir Cin, Batuhan Karaca)
Altekma: Bucuijevic, Hamacher, Ertuğrul Gazi Metin, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit, Yunus Emre Tayaz ( Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Mehmet Özbek, Halil Dolaşık, Khani)
Setler: 29-31, 28-26,19-25, 16-25
Süre: 138 dakika (44, 38, 30, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Altekma, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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