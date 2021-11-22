Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık

Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım