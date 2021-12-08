Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası yarın oynanacak Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart (Karşıyaka)
12 Aralık Pazar:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyespor Yüntaş-Yeni Kızıltepespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma- Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
15.30 Tokat Belediye Plevne- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Ali Yücel)
13 Aralık Pazartesi:
15.00 Halkbank- Arkas Spor (Başkent)
Kaynak: AA
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