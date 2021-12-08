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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.12.2021 11:54
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası yarın oynanacak Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası yarın oynanacak Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart (Karşıyaka)

12 Aralık Pazar:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Şırnak)

14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyespor Yüntaş-Yeni Kızıltepespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma- Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk)

15.30 Tokat Belediye Plevne- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Ali Yücel)

13 Aralık Pazartesi:

15.00 Halkbank- Arkas Spor (Başkent)

Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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