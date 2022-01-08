Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Burhan İlhan, Bektaş Kalender
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu??????? (Burak Hazırol, Khah Amir Mohammad, Alper Omurca, Dautefendic, Onur Çukur)
Setler: 25-20, 25-12, 27-25
Süre: 93 dakika (28, 22, 43)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Yeni Kızıltepespor, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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