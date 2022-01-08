Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Voleybol
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Bahov, Fatih Eren Uğur, Berk Dilmenler, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun ( Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Efe Er, Umut Özdemir, Berkün Eber Üstündağ)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Altay Demirci, Halil Dolaşık)
Setler: 25-22, 17-25, 21-25, 25-16, 8-15
Süre: 129 dakika (30, 24, 29, 25, 21)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Altekma, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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