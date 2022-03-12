Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Can Ayvazoğlu, Seganov, Eren Koparıcı, Andaç Kapan)
Setler: 25-20, 25-18, 25-19
Süre: 84 dakika (29, 31, 24)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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