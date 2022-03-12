Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.03.2022 18:09
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Serap KukaBursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Özkan...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Can Ayvazoğlu, Seganov, Eren Koparıcı, Andaç Kapan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-19

Süre: 84 dakika (29, 31, 24)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Ahmet Karataş, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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