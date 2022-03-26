Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

26.03.2022 19:41
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Gürhan Gül, Bilal ÇağlarSorgun Belediyespor: Danilov, Ali Onur Edis, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Furkan Gök.

Salon: Sorgun

Hakemler: Gürhan Gül, Bilal Çağlar

Sorgun Belediyespor: Danilov, Ali Onur Edis, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Furkan Gök. Ahmet Emin Çetinkaya, Egecan Avcıl, Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Ali Candan, Can Ayvazoğlu, Caner Çiçekoğlu)

Setler: 34-32, 16-25, 23-25, 25-17, 20-22

Süre: 168 dakika (42, 25, 31, 26, 44)

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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