Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.04.2022 17:46
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Eser TürkoğluTokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Hacı Şahin, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Fatih Cihan, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso,...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Hacı Şahin, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Fatih Cihan, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Batuhan Yurdagül, Alperay Demirciler, Onur Kurt, Gürkan Kadir Uz)

Setler: 16-25, 25-14, 25-23, 25-17

Süre: 98 dakika (22, 24, 28, 24 )

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İsmail Yıldırım, Semih Çelik, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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