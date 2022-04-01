Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi, normal sezon 26. ve son hafta maçlarıyla tamamladı.

Ligde son hafta maçlarının ardından daha önce liderliğini garantileyen Halkbank'ın yanı sıra ikinci Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü Ziraat Bankkart ve dördüncü Arkasspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamak için play-off 1. etabını oynama hakkı kazandı.

Ligi beşinci sırada bitiren Spor Toto, altıncı Galatasaray HDI Sigorta, yedinci Bursa Büyükeşehir Belediyespor ve sekizinci Allpower Cizre Belediyespor play-off 2. etabında mücadele edecek. Play-off 2. etabının ardından ligde 5 ila 8. sıra belli olacak.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Bingöl Solhanspor ile Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ın yanı sıra Altekma, Tokat Belediye Plevne, Yeni Kızıltepespor ve Sorgun Belediyespor sezonu tamamladı.

Ligde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve normal sezonun puan durumu şu şekilde:

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor: 3-1

Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3

Bingöl Solhanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto: 3-1

Altekma-Ziraat Bankkart: 0-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor- Arkas Spor: 0-3

Tokat Belediye Plevne-Yeni Kızıltepespor: 3-1