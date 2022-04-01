Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.04.2022 18:52
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi, normal sezon 26. ve son hafta maçlarıyla tamamladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi, normal sezon 26. ve son hafta maçlarıyla tamamladı.

Ligde son hafta maçlarının ardından daha önce liderliğini garantileyen Halkbank'ın yanı sıra ikinci Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü Ziraat Bankkart ve dördüncü Arkasspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamak için play-off 1. etabını oynama hakkı kazandı.

Ligi beşinci sırada bitiren Spor Toto, altıncı Galatasaray HDI Sigorta, yedinci Bursa Büyükeşehir Belediyespor ve sekizinci Allpower Cizre Belediyespor play-off 2. etabında mücadele edecek. Play-off 2. etabının ardından ligde 5 ila 8. sıra belli olacak.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Bingöl Solhanspor ile Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ın yanı sıra Altekma, Tokat Belediye Plevne, Yeni Kızıltepespor ve Sorgun Belediyespor sezonu tamamladı.

Ligde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve normal sezonun puan durumu şu şekilde:

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor: 3-1

Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3

Bingöl Solhanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto: 3-1

Altekma-Ziraat Bankkart: 0-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor- Arkas Spor: 0-3

Tokat Belediye Plevne-Yeni Kızıltepespor: 3-1

Sıra

TakımlarOGMP
1

HALKBANK2624268
2

FENERBAHÇE HDI SİGORTA2621563
3

ZİRAAT BANKKART2621561
4

ARKAS SPOR2618853
5

SPOR TOTO2617947
6

GALATASARAY HDI SİGORTA26161048
7

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR26101634
8

ALLPOWER AKÜ CİZRE BLD.26101628
9

ALTEKMA2691729
10

TOKAT BLD. PLEVNE2691728
11

YENİ KIZILTEPE SPOR2681826
12

SORGUN BLD.2681824
13

BİNGÖL SOLHAN SPOR2671923
14

AVŞAR MADEN SUYU AFYON BLD. YÜNTAŞ2642214

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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