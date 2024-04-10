Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek seride ilk maç, yarın başkent Ankara'da oynanacak.
Lig etabından lider çıkan ve play-off'larda Galatasaray HDI Sigorta'yı iki karşılaşmada da mağlup ederek finale yükselen Halkbank ile son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'a üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara'nın karşı karşıya geleceği şampiyonluk serisi yarın başlıyor.
Şampiyonluk için 3 galibiyetin yeteceği 5 maçlık seride ilk servis, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda saat 19.00'da atılacak.
Play-off final etabının maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
14 Nisan Pazar:
20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17 Nisan Çarşamba:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
20 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel) (Gerekirse)
23 Nisan Salı:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)
Üçüncülük maçları
Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık seride Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.
Ligde son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'yı karşı karşıya getirecek serideki ilk maç da Ankara'da 12 Nisan Cuma günü oynanacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.
Play-off 3-4'üncülük etabı maç programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
16 Nisan Salı:
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan Cuma:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)
Son Dakika › Spor › Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi başlıyor - Son Dakika
Mardin Emniyet Müdürlüğü, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik kazalarını önlemek için 9 günlük tatilde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi konularda yapılan denetimlerde 7 bin 825 araç denetlenirken 904 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Sürücülere araçta cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Olympiakos üstünlük sağlamış olsa da Fenerbahçe avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak ve Avrupa Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Fenerbahçe'nin eksikleri bulunurken, Michy Batshuayi takımın en golcü ismi olarak öne çıkıyor.
Zonguldak'ta, Ramazan Bayramı tatili süresince artan trafik yoğunluğuna karşı yapılan denetimlerde dronlar da kullanıldı. Milli Egemenlik Caddesi Emniyet Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 12 araç kontrol edildi ve çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 18 bin 981 lira idari para cezası kesildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?