Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

21.04.2022 17:36
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta ShopHakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Candido, Batuhan Avcı, Bertuğ Öndeş)Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Yiğit Gülmezoğlu,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Candido, Batuhan Avcı, Bertuğ Öndeş)

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi ( Volkan Döne, Caner Ergül, Selçuk Keskin, Efe Bayram, Abdullah Çam)

Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 13-15

Süre: 139 dakika (30, 31, 31, 25, 22)

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Arkas Spor'u 3-2 yenen Halkbank, seride 1-1 eşitliği sağladı.

Ankara'daki ilk müsabakayı Arkas Spor 3-0 kazanmıştı. Seride finale yükselecek ekip, 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak karşılaşmada belli olacak.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

Efeler Ligi, Play Off, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika
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