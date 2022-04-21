Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Candido, Batuhan Avcı, Bertuğ Öndeş)
Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi ( Volkan Döne, Caner Ergül, Selçuk Keskin, Efe Bayram, Abdullah Çam)
Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 13-15
Süre: 139 dakika (30, 31, 31, 25, 22)
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Arkas Spor'u 3-2 yenen Halkbank, seride 1-1 eşitliği sağladı.
Ankara'daki ilk müsabakayı Arkas Spor 3-0 kazanmıştı. Seride finale yükselecek ekip, 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak karşılaşmada belli olacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika