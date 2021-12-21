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Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor

21.12.2021 10:01
Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları, yarın başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları, yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Aralık'ta oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİHSALONSAATMÜSABAKA
Yarın Burhan Felek Vestel17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor
23 Aralık PerşembeBaşkent18.00Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor
24 Aralık CumaBurhan Felek Vestel12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto
24 Aralık CumaBaşkent15.00Halkbank- Arkas Spor

Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçları yarın başlıyor - Son Dakika
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