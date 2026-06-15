Voleybol B Genç Kızlar İl Birinciliği Devam Ediyor

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol B Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları devam ediyor.
Genç sporcuların şampiyonluk için mücadele ettiği karşılaşmalarda büyük bir heyecan yaşanırken, müsabakalar çekişmeli anlara sahne oluyor.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvada mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - ERZİNCAN
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