Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yunus Emre Tayaz'ı transfer etti - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yunus Emre Tayaz'ı transfer etti

24.08.2022 11:38
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yunus Emre Tayaz'ı transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli orta oyuncu Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli orta oyuncu Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1998 doğumlu Yunus Emre Tayaz ile anlaşmaya varıldı.

Genç milli orta oyuncu, kariyerinde Fenerbahçe, Bornova Anadolu Lisesi, Ziraat Bankası, İnegöl Belediyesi ve ALTEKMA formasını giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre Tayaz, Halkbank'ın Türk voleybolunda ayrı bir yerinin bulunduğunu belirtti.

Başkent temsilcisinde oynayacağı için mutlu olduğunu vurgulayan milli orta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa bir süredir takımla birlikteyim. Çok iyi karşılandım ve arkadaşlarımın sıcak ilgisiyle uyum sorunu yaşamadım. İlk gözlemim, üst düzey profesyonellik ve efektif bir çalışma ortamı bulunduğu yönünde. Halkbank'ta hem takım hem de bireysel olarak hedeflediğimiz yerlere geleceğimi düşünüyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yunus Emre Tayaz'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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