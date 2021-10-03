Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile Cizre Belediyespor kupada çeyrek finale yükseldi.

Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak