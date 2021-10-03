Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Onur Günaydı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Burakhan Tosun, Graciano, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş ( Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Berkun Eber Üstündağ, Serhat Uzun)
Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 26-24
Süre: 114 dakika (30, 26, 28, 30)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile Cizre Belediyespor kupada çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: AA
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