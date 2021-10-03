Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam)
Spor Toto: Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic ( Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)
Setler: 25-11, 25-16, 25-17
Süre: 79 dakika (21, 28, 30)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Grubu birinci bitiren Halkbank ile ikinci tamamlayan Spor Toto çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: AA
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