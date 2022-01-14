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Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu - Son Dakika

Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu

14.01.2022 22:03
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu

2022 CEV U17 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt 3. gün Türkiye, Yunanistan maçı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ genç voleybolcularla buluştu.

2022 CEV U17 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt 3. gün Türkiye, Yunanistan maçı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ genç voleybolcularla buluştu.

Türkiye - Yunanistan maçı öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, As Başkan Ahmet Göksu ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu ziyaret etti. Ardından Kurtdereli Toplantı salonunda Havran Fatih Belediye spor kadın voleybol takımı sporcuları ile sohbet ederek takım ve gurup müsabakaları hakkında bilgi aldı. Kurtdereli toplantı salonundaki buluşmada Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen, Havran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdurrahman Beşbaş, Voleybol İl Temsilcisi, Havran Fatih Belediyespor antrenörleri hazır bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu yıl voleybol heyecanını dolu dolu yaşadık ve yaşıyoruz. Bizim bu gururu yaşamamıza sebep olan sizlersiniz. Federasyon başkanı olarak değil bir abiniz, bir büyüğünüz olarak sizlerle olmak beni mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bugün de takımımızı hep beraber izleyeceğiz destekleyeceğiz" dedi.

Tabandan başlayan eğitim, temelden yetişen gençlerle Türk voleybolunun çok iyi bir noktaya geldiğini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti: "Balıkesir bizim için özel bir şehir, efelerin finali, Avrupa Şampiyonası ön elemesi olan Balkan Şampiyonasını Balıkesir'in ev sahipliğinde ikinci defa gerçekleştiriyoruz. Balıkesir'den, ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden çok memnunuz. Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediyemizin, il Müdürlüğümüzün destekleri ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Sporun altyapısında sizler varsınız, başarılı pırıl pırıl bu gençlerimiz var. Tabandan başlayan eğitimle, sporcularımızın temelden yetişmesi, mesleki olarak ilerlemeleri çok önemli. İnanın sizler sahada başarıları elde ettikçe bizlere sadece gurur duymak ve sevinmek düşüyor. Güzel şeyleri hep birlikte başaracağız. Hepinize başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Başkanımıza böyle bir günde bizlere, gençlerimize vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Belediyelerimizle, spor kulüplerimizle işbirliği içerisinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Şehrimize ve sporcularımıza verdiğiniz değer ayırdığınız vakit bizler için çok kıymetli. Çok mutlu olduk. Milli takımımızla inşallah burada şampiyonluk yaşarız. Sayın Bakanımızın destekleriyle şehrimize yapılan yeni yatırımlarla Voleybolda olduğu gibi diğer branşlarda başarılarımız artarak devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu
Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu

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Akif Üstündağ, voleybol, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ, Balıkesirli gençlerle buluştu - Son Dakika
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