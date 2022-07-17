Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

17.07.2022 16:49
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

Salon: AnkaraHakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Sumie Myoi (Japonya)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meryem Boz, Ayça Aykaç)Sırbistan: Drca,...

Salon: Ankara

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meryem Boz, Ayça Aykaç)

Sırbistan: Drca, Lozo, Aleksic, Bjelica, Busa, Stefanovic (Pusic, Mihailovic, Lazovic, Milenkovic)

Setler: 25-27, 17-25, 24-26

Süre: 81 dakika (28, 23, 30)

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, milli takım skor 7-6'da öne geçti. Sırbistan'ın kenardaki uzunları nedeniyle ortadan hücum eden milliler, plase vuruşlarla da tabelayı değiştirdi. Rakiplerin net üstünlük kuramadığı sette ilk teknik molaya 12-11 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Eda Erdem'in kullandığı servislerde 18-16 öne geçen ay-yıldızlı ekip, rakibine ilk molasını aldırdı. Skoru 19-19'da eşitliğe getiren Sırbistan'ın sayısında başantrenör Giovanni Guidetti ile milli takım, Güney Koreli baş hakeme tepki gösterdi. Türkiye, kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla 3-0'lık seri yakalayarak skoru 24-24'te eşitledi ancak seti 25-27 Sırbistan aldı.

İkinci sete Sırbistan etkili başladı. Sırbistan, 6-2 öne geçerken, Guidetti skor 8-4'e geldiğinde oyunu molayla kesti. Türkiye, molanın ardından 3-0'lık seri yakaladı ancak Sırbistan teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu. Milli takımın basit sayılar vermesi sonrası Guidetti, 18-11 gerideyken mola aldı. Molanın ardından ay-yıldızlı ekip 6 sayı alırken, Sırbistan 7 sayı kazanıp, seti 25-17 önde bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Guidetti, Sırbistan'ı 9-6 öne geçiren sayıdan sonra mola aldı. Moladan iyi dönemeyen Türkiye karşısında Sırbistan, teknik molaya 12-8 önde giren taraf oldu. Ardından mücadelesini artıran ay-yıldızlı ekip, kaptan Eda Erdem'in kullandığı servislerde farkı 1'e (12-13) indirdi. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlı ekip ardından 19-19 eşitliği sağladı. Türkiye, 22-21 öne geçmesi sonrası rakibine mola aldırdı. Ay-yıldızlı ekip, Zehra Güneş'in blok, Ebrar Karakurt'un smaç sayılarıyla 24-23'te set sayısı için servis kullandı. Sırbistan'ı 25-24 öne geçiren sayının ardından Guidetti, oyunu molayla kesti ancak dönüşte Sırbistan, seti 26-24 bitiren sayıyı alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Müsabakanın ardından Sırbistan Milli Takımı teknik ekibi ve oyuncularına bronz madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi.

YORUMLAR
500
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Türkiye Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Türkiye
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement