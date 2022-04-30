Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları sona erdi

30.04.2022 15:16
Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Genç Bayanlar Voleybol Yarı Final Malatya Grup Müsabakaları sona erdiMalatya grubunda Gaziantep Merinos Gençlik Spor, Sivas İl Özel İdare Spor, Diyarbakır Bağlarspor ve Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor takımları mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Genç Bayanlar Voleybol Yarı Final Malatya Grup Müsabakaları sona erdi

Malatya grubunda Gaziantep Merinos Gençlik Spor, Sivas İl Özel İdare Spor, Diyarbakır Bağlarspor ve Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor takımları mücadele etti.

Battalgazi Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Diyarbakır Bağlarspor ile Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Bağlarspor, rakibini 3-2 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Şampiyonanın finalinde Gaziantep Merinos Gençlik Spor ile Sivas İl Özel İdare Spor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Merinos Gençlik Spor müsabakayı 25-20, 25-18 ve 25-13'lük setlerle 3-0 üstün tamamlayarak, Malatya grubunu birinci sırada tamamladı.

Üç gün süren müsabakalar sonunda Malatya grubunun birincisi olan Gaziantep Merinos Gençlik Spor, Gaziantep'te yapılacak Genç Bayanlar Voleybol Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'da final maçını bir süre takip etti.

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Gaziantep, voleybol, gençlik, Merinos, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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