Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Bugün:
14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)
4 Aralık Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)
15.00 VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)
17.00 Türk Hava Yolları- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor- PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
Efeler Ligi
4 Aralık Cumartesi:
14.30 Galatasaray HDI Sigorta- Bingöl Solhanspor (Burhan Felek Vestel)
5 Aralık Pazar:
13.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
14.00 Spor Toto-Altekma (Başkent)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)
16.00 Sorgun Belediyespor- Halkbank (Sorgun)
16.30 Ziraat Bankkart- Tokat Belediye Plevne (Başkent)
6 Aralık Pazartesi:
15.00 Yeni Kızıltepespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Mardin Kızıltepe Atatürk)
Kaynak: AA
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