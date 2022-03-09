Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
11 Mart Cuma:
12.00 Mert Grup Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
12 Mart Cumartesi:
15.00 Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
13 Mart Pazar:
14.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
14.00 Yeşilyurt- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Bolu Belediyespor (Mimar Sinan)
17.00 Kuzeyboru-Karayolları (Aksaray)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Altekma- Bingöl Solhanspor (Atatürk Sigorta Shop)
11 Mart Cuma:
15.00 Spor Toto- Arkas Spor (Başkent)
16.00 Yeni Kızıltepespor- Halkbank (Kızıltepe Atatürk)
12 Mart Cumartesi:
16.00 Ziraat Bankkart-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)
14 Mart Pazartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Tokat Belediyesi Plevne (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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