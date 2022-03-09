Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

09.03.2022 10:29
Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

11 Mart Cuma:

12.00 Mert Grup Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

12 Mart Cumartesi:

15.00 Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

13 Mart Pazar:

14.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

14.00 Yeşilyurt- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Bolu Belediyespor (Mimar Sinan)

17.00 Kuzeyboru-Karayolları (Aksaray)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Altekma- Bingöl Solhanspor (Atatürk Sigorta Shop)

11 Mart Cuma:

15.00 Spor Toto- Arkas Spor (Başkent)

16.00 Yeni Kızıltepespor- Halkbank (Kızıltepe Atatürk)

12 Mart Cumartesi:

16.00 Ziraat Bankkart-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Başkent)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)

14 Mart Pazartesi:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Tokat Belediyesi Plevne (Burhan Felek Vestel)

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Kaynak: AA

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