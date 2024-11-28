Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
30 Kasım Cumartesi:
13.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
15.00 Zeren Spor- Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Bahçelievler Belediyespor- Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)
18.30 Sarıyer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
1 Aralık Pazar:
14.00 VakıfBank-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Vakıfbank)
17.00 Galatasaray Daikin- Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
30 Kasım Cumartesi:
18.00 Altekma-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
1 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Rams Global Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akkuş)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor- Arkas Spor (Şehit Mustafa Özel)
18.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Voleybolda 11. Hafta Maç Programı - Son Dakika
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