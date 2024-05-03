Voleybol kadın altyapı milli takımları için sporcu taramaları Eskişehir'de yapılacak - Son Dakika
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Voleybol kadın altyapı milli takımları için sporcu taramaları Eskişehir'de yapılacak

Voleybol kadın altyapı milli takımları için sporcu taramaları Eskişehir\'de yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2010-2011 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunu belirlemek ve 2025 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım oyuncu havuzunu oluşturmak için sporcu taramalarının Eskişehir'de yapılacağını duyurdu. Taramalar, 8 Mayıs'ta Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

03.05.2024 22:41
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Voleybol kadın altyapı milli takımları sporcu taramaları, Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2010-2011 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunun belirlenmesi, 2025 Avrupa Şampiyonası elemesi ve 2025 yılında düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım oyuncu havuzunun oluşturulması için taramalar Eskişehir'de yapılacak.

Söz konusu sporcu taraması, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda 8 Mayıs'ta saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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