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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

19.01.2022 21:22
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Laszlo Adler (İtalya), Koen Luts (Romanya)Fenerbahçe Opet: Buse Önal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Melisa Vargas, Naz Aydemir Akyol, Beliz Başkır, Cristina)Maritza: Kolorova, Gancheva, Milanova,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Laszlo Adler (İtalya), Koen Luts (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Buse Önal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Melisa Vargas, Naz Aydemir Akyol, Beliz Başkır, Cristina)

Maritza: Kolorova, Gancheva, Milanova, Usheva, Hristoskova, Dimitrova (Manova, Slavcheva, Paskova, Dudave)

Setler: 25-22, 25-11, 25-14

Süre: 67 dakika (23, 22, 22)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Bulgaristan'ın Maritza ekibini 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

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Burhan Felek, Gizem Örge, Romanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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