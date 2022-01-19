Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Laszlo Adler (İtalya), Koen Luts (Romanya)
Fenerbahçe Opet: Buse Önal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Melisa Vargas, Naz Aydemir Akyol, Beliz Başkır, Cristina)
Maritza: Kolorova, Gancheva, Milanova, Usheva, Hristoskova, Dimitrova (Manova, Slavcheva, Paskova, Dudave)
Setler: 25-22, 25-11, 25-14
Süre: 67 dakika (23, 22, 22)
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Bulgaristan'ın Maritza ekibini 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor