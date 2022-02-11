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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

11.02.2022 21:21
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: St. PetersburgHakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus)Dinamo-Ak Bars Kazan: Ramos, Lazarenko, Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris (Podkopaeva, Lazareva)Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge,...

Salon: St. Petersburg

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus)

Dinamo-Ak Bars Kazan: Ramos, Lazarenko, Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris (Podkopaeva, Lazareva)

Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 20-25, 22-25, 19-25

Süre: 78 dakika (25, 28, 25)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta erteleme maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 3-0 yendi.

Sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturduğu D Grubu'nda çıktığı 5. maçını da kazandı. Rus takımı ise 5. karşılaşmasında 2. yenilgisini yaşadı.

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Fenerbahçe, Gizem Örge, Belarus, İsviçre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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