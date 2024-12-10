Voleybol Milletler Ligi Grupları Belli Oldu - Son Dakika
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Voleybol Milletler Ligi Grupları Belli Oldu

Voleybol Milletler Ligi Grupları Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 VNL'de Çin, Bulgaristan ve Japonya'da mücadele edecek.

10.12.2024 15:35
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek. Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

1. hafta (Xi'an, Çin)

Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda

2. hafta (Burgaz, Bulgaristan)

Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna

3. hafta (Chiba, Japonya)

Japonya, ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Bulgaristan, Japonya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol Milletler Ligi Grupları Belli Oldu - Son Dakika

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