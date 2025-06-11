A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Sırbistan: Marko Ivovic, Nikola Jovovic, Aleksandar Nedeljkovic, Nemanja Masulovic, Drazen Luburic, Veljko Masulovic, Vukasin Ristic (L), (Dusan Nikolic, Pavle Peric, Nikola Brboric)
Türkiye: Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Berkay Bayraktar (L), (Ahmet Tümer, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram)
Setler: 12-25, 25-22, 25-23, 25-23
Süre: 1 saat 16 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika
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