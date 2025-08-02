Voleybol Milli Takımı 7. Sırayı Aldı

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, milliler, Györ kentindeki organizasyonda 7-8'incilik klasman maçında Hollanda ile karşılaştı.
Milliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 (21-25, 18-25, 25-18, 25-21, 15-6) mağlup etmeyi başardı.
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