Voleybol Millileri İspanya'yı Yendi
Erkek Milli Voleybol Takımı, Taranto 2026'da İspanya'yı 3-1 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.
20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'yı 3-1 yendi.
İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda milliler, grubundaki son maçında İspanya ile karşılaştı.
Rakibini 26-24, 24-26, 28-26 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenen milli takım, oyunlarda 4'te 4 yaptı.
B Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayan Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde yarın A Grubu'nun ikincisi ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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